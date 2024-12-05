В суде района Беимбета Майлина Костанайской области рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Органом досудебного расследования водитель обвинялся в том, что 25 июля 2023 года в поле района Беимбета Майлина, управляя автомобилем марки «УАЗ-3159» со скоростью, которая не обеспечила водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир вышеуказанного автомобиля Н. получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

В судебных прениях прокурор просил назначить наказание подсудимому в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 5 лет. Потерпевший просил назначить максимальный срок лишения свободы. Подсудимый вину не признал и просил оправдать.

«Судом признан невиновным в совершении уголовного правонарушения по ст.345 ч.3 УК и оправдан за недоказанностью его участия в совершении уголовного правонарушения. За ним признано право на возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности. По итогам судебного разбирательства, сопоставив и оценив все представленные по делу доказательства, в том числе проведенные экспертизы суд пришел к выводу о недоказанности вины Ф. в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.345 ч.3 УК», — сказано в сообщении суда.

Прямых и достоверных доказательств по предъявленному обвинению органом досудебного расследование не добыто, а именно достоверно не установлено, кто управлял транспортным средством в момент ДТП.

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