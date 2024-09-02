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Не уступил дорогу. ДТП с участием «КАМАЗа» прокомментировали полицейские

Фотография для новостиНе уступил дорогу. ДТП с участием "КАМАЗа" прокомментировали полицейские

Фото читателя alau.kz

По факту ДТП с участием автомобилей «Chery Tiggo» и «КАМАЗа» в Костанае, где пострадал человек, полиция возбудила административное производство. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области. 

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Установлено, что 40-летний водитель «Chery Tiggo» на пересечении улиц Энергетиков-Абая со стороны города Костанай поворачивал налево в «Красный Партизан» и не уступил «КАМАЗу», который ехал по улице Абая со стороны города Рудный и совершил столкновение.

В результате ДТП водитель «Chery Tiggo» доставлен в больницу.

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