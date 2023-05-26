Не увидел разметку. За выезд на встречку суд наказал водителя в Костанайской области

Информация размещена на сайте областного суда.

19 мая на 113 километре автодороги «Карабутак-Костанай» около села Приозерное района Беимбета Майлина водитель выехал на сторону проезжей части дороги, предназначенной для встречного движения, что запрещено пунктом 3 раздела 9 ПДД, в том числе сопряжённое с разворотом и поворотом.

В суде правонарушитель подтвердил, что действительно ехал в тот день из Житикары и не увидел разметку.

Факт нарушения был зафиксирован сотрудниками полиции и сразу же при остановке ему предоставлена фотосъемка с места нарушения.

Постановлением суда района Беимбета Майлина водитель признан виновным по ст.596 ч.3 КоАП с наложением административного взыскания в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 6 месяцев.

Постановление не вступило в законную силу.

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