Костанайцы жалуются на массовую установку игровых автоматов по городу. Особую обеспокоенность вызывает большой интерес к ним детей. Например, только на центральных улицах наши корреспонденты увидели около пяти таких установок. При этом костанайские эксперты отмечают, что они работают по принципу азартных игр, и у некоторых детей есть шанс на развитие настоящей зависимости. Насколько законно пребывание таких аппаратов

Такие игровые автоматы наши телезрители по городу стали замечать все чаще и больше, а что самое главное, в основном, возле них стоят школьники. Принцип его работы довольно прост, оплатив 100 или 200 тенге, у вас есть одна попытка выиграть приз. Бизнес игровых автоматов — вещь не новая. Эксперты отмечают, что принцип работы таких установок практически ни чем не отличается от азартных игр. Все потому, что в процессе, вырабатывается определенная доза, так называемого, гормона счастья — дофамина, который заставляет вновь и вновь испытывать удачу.

«Конечно, сами эти аппараты они не являются гарантией того, что у каждого ребенка разовьется лудомания, допустим. Но, определенная зависимость развивается. Особенно, если у детей в анамнезе, в семье, есть какие-то, ну, такой опыт зависимости, кто-то играет, кто-то, может быть, проблемы с алкоголем или что-то еще, то есть это реально так работает», — объясняет директор регионального центра психологической поддержки управления образования Костанайской области Елена Петренко.

Более того, Елена Петренко подчеркивает, что в ходе игры ребенок думает, что результат здесь зависит от него. И, если он, среагирует быстрее либо в следующую попытку, как говорится, поднажмет, приз обязательно попадет в его руки.

«Родителям, если они замечают такой опыт, именно привязку к этим аппаратам, им нужно переключать ребенка, перестраивать, потому что, есть другие какие-то игры, ну скажем, тир. Там, зависит многое, все зависит от самого ребенка или человека. Ты стреляешь — получаешь приз, к примеру. Естественно, спорт, творчество, мы всегда об этом говорим. Но, есть и игры, где действительно, где ребенок может проявлять свои навыки», — говорит Елена Петренко.

Наши корреспонденты решили поинтересоваться у градоначальника, насколько законна установка игровых автоматов на улицах Костаная. Горожане жалуются, что вместо, к примеру ларьков с молочной продукцией, как на пересечении Аль-Фараби-Чехова, куда они ходили, теперь стоит игровая установка. Зачастую рядом с автоматами стоят и силометры, которые тоже осуществляют предпринимательскую деятельность.

«Я вам скажу, это незаконно, и вот вчера мы проезжали, мы убираем киоски, ставят какие-то эти груши. Один пример, обратно же, вчера на углу Чкалова и Маяковского. Ну, вообще это неправильно. Подключают к электричеству, выносят это, и вот как сейчас Азамат Нурлыбаевич говорит, вот такие как раз таки предприниматели, которые скорее всего не платят ничего. То, что портят вид, конечно портят вид. То, что убирать надо и законность их мы перепроверим», — сказал Марат Жундубаев.

Мы также решили узнать, кто именно дает разрешение на появление игровых аппаратов на улицах города. В отделе земельных отношений акимата сказали, что это не их компетенция и направили в земельную инспекцию. Там, в свою очередь, ответили, что занимаются лишь контролем за исполнением целевого назначения участка, и то, только по обращениям граждан или местных исполнительных органов. А в конце, посоветовали обратиться, опять же, в отдел земельных отношений.

