31 декабря 2024 года Национальная служба реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT предупредила о том, что мошенники придумали новую схему обмана, маскируясь под праздничные акции, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о воровстве аккаунтов Telegram через фейковые «новогодние подарки».

«Пользователям Telegram поступают сообщения с заманчивым предложением получить бесплатную премиум-подписку в честь Нового года. В них содержится фишинговая ссылка. Переходя по ней и вводя данные для авторизации, пользователь фактически передает доступ к своему аккаунту злоумышленникам», – предупреждают эксперты.

Специалисты службы также отмечают, что рассылка проводится по цепочке через ранее взломанные аккаунты Telegram.

Как обезопасить себя?

Придерживайтесь простых правил:

Игнорируйте подозрительные ссылки – даже если они пришли от знакомого.

Убедитесь в подлинности отправителя. Мошенники часто создают фейковые учетные записи.

Активируйте двухфакторную аутентификацию в Telegram – это добавит дополнительный уровень защиты.

Что делать при утрате доступа?

Если ваш аккаунт оказался под угрозой или вы стали жертвой мошенничества, незамедлительно обратитесь в службу поддержки Telegram и сообщите о случившемся.

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