Не видно домов. Плотный туман накрыл Костанай

Фото alau.kz
Синоптики предупреждали, что Костанай накроет туман Было распространено штормовое предупреждение.
Жители Костаная и пригорода с утра увидели густой туман. Он начал опускаться на город еще накануне.
Из-за плотного тумана по Костанайской области в ночь были закрыты некоторые дороги. К утру их открыли.
Видимость на дорогах была ограниченной. Такие природные явления определенно требуют бдительности водителей и пешеходов.
Tags: Алау алау кз алау новости алау тв Казахстан Костанай Костанайская область новости новости алау новости костаная прогноз прогноз погоды РТН туман