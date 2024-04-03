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Не видно домов. Плотный туман накрыл Костанай

Фото alau.kz

Синоптики предупреждали, что Костанай накроет туман Было распространено штормовое предупреждение. 

Жители Костаная и пригорода с утра увидели густой туман. Он начал опускаться на город еще накануне.

Из-за плотного тумана по Костанайской области в ночь были закрыты некоторые дороги. К утру их открыли.

Видимость на дорогах была ограниченной. Такие природные явления определенно требуют бдительности водителей и пешеходов.

 

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