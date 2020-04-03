Не все костанайцы одевают маску в автобусе и такси — рейд

Не все костанайцы соблюдают правила режима чрезвычайного положения. Полицейские накануне проверили, надевают ли маски пассажиры городских автобусов, такси и следят ли за этим водители транспортных средств. Так как рейд проведен в день выхода постановления главного санитарного врача региона, он был предупредительным, но уже сейчас за нарушение правил могут грозить штрафы и даже аресты, сообщает alau.kz

По постановлению главного санврача Костанайской области, пассажирам необходимо быть в масках общественном транспорте. Не соблюдение правил режима ЧП повлечет за собой административную ответственность. Полицейские решили проверить, готовы ли костанайцы к таким мерам, для чего прибыли на одну из самых загруженных автобусных остановок города.

В первый день пассажирам были сделаны предупреждения. С 3 апреля, полицейские обещают протоколировать нарушения. Как заметил руководитель профилактического мероприятия, люди без маски представляют опасность для лиц их окружающих.

«Или вы не согласны со мной? Сейчас такая ситуация, что и «один в поле воин», когда один человек может заразить весь автобус!»,- говорит заместитель начальник управления местной полицейской службы ДП Костанайской области Виталий Цой.

Разъяснять вновь установленные правила полицейским пришлось и водителям многолюдного пассажирского транспорта.

«Пассажир ваш будет высажен, вы будете как перевозчик привлечены к ответственности. Административный арест до 15 суток. Вы обязаны следить, вы предоставляете услуги перевозки пассажиров, вы обязаны следить за соблюдением санитарных норм в данном автобусе. Эти правила придумал не я. Эти правила придумал главный санитарный врач»,- сказал Виталий Цой.

Сотрудники полиции проверили и такси. В их салонах не должно быть более двух пассажиров, которые, опять же, должны быть в масках. В частных автомобилях, уже по правилам дорожного движения, как отметили полицейские, можно перевозить не более четырех человек.

«Мы предупреждаем вас о недопущении впредь подобных нарушений. С завтрашнего дня вы будете привлечены к ответственности»,- говорит Виталий Цой.

За сутки в области выявлено 14 нарушений режима чрезвычайного положения. В 7 случаях, это отсутствие масок и перчаток, в 6 на предписанных местах не оказалось антисептиков, в одном из случаев зафиксирован факт реализации продуктов в неупакованном виде.

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