Не все костанайские заведения выполняют условия карантина — итоги рейда

В Костанайской области со вчерашнего дня начали открываться объекты общественного питания. Работать они должны с соблюдением жестких санитарных требований, об этом говорится в постановлении главного санитарного врача области. Но, как оказалось, не все предприниматели правильно понимают новые требования и работают с нарушениями, передает alau.kz

Вчера и сегодня в Костанае начали работать ТРЦ, библиотеки, спортивные объекты, кафе, рестораны и другие объекты общественного питания. Но все они должны работать с жестким соблюдением санитарных требований.

«Количество посетителей не должно превышать 30 человек, расстояние между столами должно соблюдаться не менее 2 метров. Вот сегодня данные требования мы решили проверить, как соблюдаются нашими предпринимателями города», — рассказала заведующая отделом предпринимательства акимата г.Костанай Илона Тимошенко.

Сотрудники полиции, департамента контроля качества товаров и услуг, а также акимата начали свой обход с наиболее крупных объектов, которые находятся в центре города. Уже в первом заведении, крупном костанайском караоке-баре с первого взгляда было видно нарушение, людей больше 30. Между владельцем заведения и рейдовой группой возник спор. Причина — недопонимание в правилах, описанных в постановлении главного санитарного врача области. Владелец заведения указал, что посадочных мест 70, все заняты. То есть 30 человек сидят внутри, а 40 на улице, и это, по мнению владельца, не противоречит правилам.

«Мы проконсультировались с юристами, с теми, кто владеет этой информацией. Там не написано четко про летнюю терассу, прочтите, пожалуйста, постановление заново», — сказал владелец Данияр Кунедилов.

В итоге всем вместе пришлось еще раз пересмотреть постановление. После этого владелец нарушение признал и написал объяснительную. Уже в следующих заведениях, куда направилась группа, нарушений не было. Точнее сказать, заведения оказались закрыты. А те, куда все-таки смогла войти рейдовая группа, были пусты. Ни одного посетителя, зато требования все соблюдены, от расстояния до наличия санитайзеров.

«Мы взяли объяснительные с владельцев торговых точек, у кого выявлены нарушения, ну а затем уже будем рассматривать вопрос о применении к ним каких-то административных штрафов. Штраф грозит в размере 100 МРП», — пояснила Илона Тимошенко.

Такие рейды группа намерена проводить ежедневно, и не только по заведениям общественного питания, но и по другим увеселительным заведениям. Поскольку, несмотря на запрет, некоторые продолжают свою работу.

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