Не все объекты образования, культуры и спорта доступны для людей с инвалидностью в Костанайской области

В Костанайской области лишь 60% объектов образования считаются доступными для людей с инвалидностью. В сфере культуры и того меньше — 36 процентов. Хотя уже 8 лет, как в регионе действует специальный план по созданию безбарьерной среды для людей с инвалидностью. В областном департаменте соцзащиты и миграции подчеркивают, с теми, кто не воплощает план в действие, борются штрафами, сообщает alau.kz

Восемь лет назад в Казахстане был принят план мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни людей с инвалидностью. Главная цель этого документа сделать доступными школы и вузы, больницы и поликлиники, магазины и аптеки для таких людей. Согласно плану, в регионе должны адаптировать больше 1300-сот различных объектов. Но как оказалась, даже за столько лет полностью проблема доступа инвалидов к объектам не решена.

«В сфере образования 60% объектов доступных или частично доступных для людей с инвалидностью. Но ещё порядка 40% объектов недоступны после 7 летней работы недоступны. В сфере культуры 36% объектов доступны или частично доступны, но около 64% объектов ещё недоступны. В системе спорта 50% объектов доступные или частично доступные и 50% недоступны»,- говорит руководитель департамента соцзащиты и миграции по Костанайской области Марат Муратбеков.

Департамент соцзащиты и миграции по Костанайской области ежегодно проводит проверки, насколько здания в различных сферах адаптированы для инвалидов. В 2019 году департамент провел 137 таких проверок, нарушения выявлены у 22 субъектов. Большая часть нарушений связана с несоответствием входной группы, санитарно-бытовых помещений и основных путей движения по зданию.

«У нас были наложены 22 штрафа, 6 штрафов наложены на должностных лиц, 12 штрафов на субъектов малого предпринимательства, 4 на субъектов крупного предпринимательства. Общая сумма наложенных административных штрафов составило 6,2 млн. тенге. В текущем году проведено 13 проверок, из них 8 по контролю за исполнением ранее выданных предписаний об устранении выявленных нарушений. Всего выявлено порядка 56 нарушений, наложено 6 административных штрафов»,- сказал Марат Муратбеков.

В этом году, как отмечает Марат Муратбеков, в Костанайской области запланирован дополнительный ряд мероприятий, направленных на улучшение качества жизни инвалидов в части создания для них доступной безбарьерной среды. В течение июня проведут встречи информационно-разъяснительного характера, социальный опрос населения по формированию доступной среды и рейды по доступности объектов, в том числе жилых домов.

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