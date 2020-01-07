Не все предприниматели рады безналичному расчету

Все больше казахстанцев предпочитают расплачиваться картами. Норма вступила в силу с 1 января. Но далеко не все предприниматели хотят переходить на безналичный расчет. Многие из них до сих пор не установили POS-терминалы и онлайн-кассовые аппараты, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Вся информация с онлайн-кассовых аппаратов по интернету поступает напрямую в налоговые службы. Поэтому устройство значительно облегчило бы работу фискалам. Но во многих мелких магазинах не до информационных технологий. Еще далеко не все обзавелись POS-терминалами. А тут новые расходы. В Таразе против требования налоговиков уже выступили торговцы крупнейшего рынка – они просто не вышли на работу.

– Берите с тех, кто богатеет и богатеет.

В Комитете госдоходов уверяют, что сопротивляются те, кто хочет скрыть доходы. Онлайн-аппараты направлены на то, чтобы вывести из тени прибыль и увеличить поступления в бюджет. Но вот проверить предпринимателей они сейчас не могут. С 1 января вступил в силу мораторий. Этим сейчас и пользуются многие бизнесмены. Так же, как и при установке POS-терминалов.

Впрочем, налоговики все-таки нашли способ проверить торговые точки, салоны и рестораны. Сведения по каждому предпринимателю, заявили в Комитете госдоходов, у них есть.

– Поголовных таких проверок не будет. Здесь мы хотим провести мониторинг, анализ согласно тем сведениям, которые у нас имеются. Эти сведения будут от банков. Есть сведения владельцев торговых рынков и домов, где они указывают сколько у них арендаторов, — говорит руководитель управления Комитета госдоходов МФ РК Зангар Шиндали.

Помощь фискалам могут оказать и потребители. Достаточно написать заявление, и налоговые службы вправе будут проверить торговую точку.

В первый раз за нарушения наказывать никого не станут. Вместо этого выпишут предупреждение, а также выдадут уведомление по установке оборудования, которое предусмотрено законом. И только если бизнесмен проигнорирует рекомендации, налоговики будут привлекать его к ответственности. Размер штрафа начинается от 40 тысяч тенге.