С начала года жертвами интернет мошенников в Костанае стало 560 человек, с суммой ущерба в 610 миллионов тенге. Несмотря на все предупреждения, люди продолжают верить в хитрые схемы злоумышленников и «дарить» им свои деньги.

Хотя, замечается и небольшое снижение, за прошлую неделю было зарегистрировано 5 фактов на сумму 12 миллионов тенге, неделей ранее таких случаев было в 2 раза больше. Об одном из недавних рассказали полицейские.

«Житель нашего города 1946 года рождения, с 1 августа по 20 сентября перечислял на инвестфонд, вкладывал свои деньги, брал кредиты, свои сбережения и положил туда 11,5 миллионов тенге. Люди старшего возраста 60-х 50-х годов стали жертвами интернет мошенников», — говорит начальник управления полиции Костаная Булат Иманов.

Булат Иманов отмечает, что в целом на уловки мошенников попадаются люди разного возраста. Каждый раз злоумышленники придумывают разные схемы, чаще всего это звонки якобы из банка, или же из комитета национальной безопасности. Сейчас участились случаи, когда мошенники представляются операторами сотовой связи, говорят о том, что нужно переподключить тариф и просят продиктовать код, который приходит на телефон. После аферисты овладевают данными людей.

«Вот Булат Сапагалиевич сказал, 610 миллионов тенге. Я думаю, что если посчитать по ущербу, там за 2 миллиарда перешагнет легко. И количество людей больше. Есть такие люди, которые не хотят признавать, что их обманули. Сейчас атаки просто, которые угрожают безопасности людей. Это постоянные атаки на людей», — отметил аким Костаная Марат Жундубаев.

Марат Жундубаев отмечает, что в последнее время информационно-разъяснительная работа в городе по профилактике интернет мошенничеств увеличилось вдвое. Это начинает давать свои результаты, от недели к неделе суммы ущерба снижаются. Но работа в этом направлении будет продолжаться.

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