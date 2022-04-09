Не все пункты будут работать. Обращение погранслужбы Костанайской области по пересечению границы

6 апреля принято решение о снятии с 11 апреля ограничений на пересечение границы в пунктах пропуска и местах пересечения государственной границы с Российской Федерацией, Республиками Узбекистан и Кыргызстан, сообщает пресс-служба КНБ РК.

При этом, до принятия соответствующего постановления Правительства РК по открытию временно закрытых пунктов пропуска на отдельных участках Государственной границы Республики Казахстан автомобильные пункты пропуска «Акбалшик» (Узункольского района) и «Кондыбай» (Житикаринского района) пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров осуществлять не будут.

«Со снятием ограничений ожидается увеличение пассажирского и грузового потоков, что приведет к скоплению транспортных средств в пунктах пропуска, в особенности в автомобильном пункте пропуска «Кайрак». Принимая во внимание изложенное, просим учитывать указанную информацию при планировании времени и маршрута заграничных поездок», — сообщает пресс-служба.

В связи, с чем предлагается альтернативные маршруты пересечения Государственной границы с Российской Федерацией:

автомобильный пункт пропуска «Убаган» (Узункольского района);

автомобильный пункт пропуска «Аят» (район Беимбета Майлина);

автомобильный пункт пропуска «Желкуар» (Житикаринского района).

В свою очередь Департамента ПС КНБ РК по Костанаской области просит всех граждан при персечении границы соблюдать порядок пересечения Государственной границы.

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