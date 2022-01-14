Не все школьники перейдут на дистанционку. Подписано постановление санврача Костанайской области

О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача Костанайской области № 24 от 18.11.2021 года.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Главного государственного санитарного врача Костанайской области № 24 от 18 ноября 2021 года «Об дальнейшем применении ограничительных карантинных мерах на территории Костанайской области в связи с резким ростом случаев COVID-19» внести следующие изменения:

проведение мероприятий в отношении лиц, прибывающих в Костанайскую область через пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на автопереходах осуществлять в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 13 января 2022 года № 3 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в пунктах пропуска на государственной границе Республики Казахстан»;

запрет на проведение форумов, конференций, зрелищных, семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей как на открытом воздухе, так и внутри помещений, а также запрет на аренду частных домовладений и строений для проведения массовых корпоративных и других мероприятий, за исключением поминок на объектах общественного питания, участвующих в проекте «Ashyq», с количеством посетителей до 30 человек»;

школы областного центра, городов, районных центров до 600 учащихся – штатный режим обучения;

школы более 600 учащихся – дистанционный формат обучения,

сельские школы – штатный формат обучения;

1-2 классы штатный формат обучения и 3-5 классы — дежурные классы (там, где дистанционный формат обучения);

обучение студентов колледжей и ВУЗов – смешанный формат обучения: все лекции онлайн, по гибкому графику: практические, лабораторные, семинарские занятия в штатном режиме.

Допускается обучение вакцинированных школьников и студентов, завершивших полный курс вакцинации, в штатном режиме по усмотрению администрации учебного заведения.

— обучение во внешкольных организациях – индивидуальные занятия в штатном режиме, групповые – до 10 человек, в коррекционных центрах для детей с ограниченными возможностями/взрослых – индивидуальные и групповые занятия до 8 человек – в штатном режиме»;

Настоящее постановление вступает в силу с 00 часов 15 января 2022 года.

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