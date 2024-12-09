На протяжении двух лет в Костанае активно ведется работа по разработке планов детальной планировки города. Они должны привести к реновации старых жилых районов Костаная, вопрос стоит о сносе частного сектора и застройке его многоэтажками.

Общественные слушанания уже неоднократно проводились по поводу нескольких районов города. Однако вопросов у жителей Костаная остается еще много.

«С момента назначения Вас акимом области местным исполнительным органом было инициировано 6 ПДП. Все они связаны с застройкой частного сектора областного центра многоэтажными жилыми домами. Данные меры приводятся именно по вашей инициативе, именно Вы на первом аппаратном совещании озвучили смену вектора застройки Костаная «не вширь, а ввысь». Таким образом, планирование застройки без согласия горожан, владеющих участками на территории частного сектора, вызвало импульс роста социальной напряженности в регионе. Не хотите ли Вы отказаться от Вашей идеи и продолжить развитие города в других направлениях, оставив в покое жителей города, их судьбы и частную собственность. Ведь этот вопрос волнует тысячи наших горожан», — обратился житель Костаная.

Жители домов, которые попали под ПДП отмечают, что не хотят покидать свои дома. Аким области попытался объяснить костанайцам, что это не его прихоть.



«Инициаторами этих вопросов являются частные застройщики, у которых есть земли в старой части города. Они хотят реализовать. Как мы можем им запретить? Часть строителей сейчас находятся здесь, поэтому я попрошу остаться строителей, и мы еще раз прямо на карте покажем, и все проговорим», — ответил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Этот вопрос обещали разобрать в частном порядке, на личном приеме.

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