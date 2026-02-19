В Казахстане с вступлением в силу нового Налогового кодекса вместо семи специальных налоговых режимов осталось три: для самозанятых, на основе упрощённой декларации и для крестьянских хозяйств.

Все предприниматели должны определить подходящий для себя режим и подать соответствующее уведомление в органы государственных доходов. В противном случае бизнес автоматически переведут на общеустановленный режим. Последний день подачи уведомления — 28 февраля.

По данным управления государственных доходов по Костанаю, процедуру выбора уже прошли около 18 тысяч налогоплательщиков из 24 500 зарегистрированных.

Уведомление можно подать через «Кабинет налогоплательщика» или мобильное приложение E-Salyq Business. В управлении также готовы проконсультировать предпринимателей лично.

Если уведомление не будет подано в срок, общеустановленный режим применят задним числом — с 1 января 2026 года. При этом воспользоваться специальным режимом можно будет только через год.

Новый режим для самозанятых

Одним из нововведений стала категория «самозанятый». По ней могут работать представители 40 видов деятельности при условии отсутствия наёмных работников и дохода не более 300 МРП в месяц — это около 1 миллиона 297 тысяч тенге в текущем году.

Преимущество режима — освобождение от уплаты подоходного налога. Предприниматели оплачивают только социальные платежи по ставке 1%. Для регистрации достаточно скачать приложение E-Salyq Business и начать выдавать чеки — статус самозанятого присваивается с первого пробитого чека.

Режим для крестьянских хозяйств

Для владельцев земельных участков предусмотрен специальный режим с подоходным налогом 0,5% и подачей отчётности один раз в год по форме 920.

Упрощённая декларация

Спецналоговый режим на основе упрощённой декларации ориентирован преимущественно на малый бизнес. Ограничений по числу наёмных работников нет, а доход не должен превышать 600 тысяч МРП — это около 2,5 млрд тенге.

Ставка подоходного налога снижена с 4% до 3%. Отчётность подаётся дважды в год по форме 910, налоговые платежи производятся ежемесячно.

В управлении госдоходов напоминают: при автоматическом переходе на общеустановленный режим предпринимателям придётся платить больше налогов и сдавать расширенную отчётность, в том числе ежеквартально.

