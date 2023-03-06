Не выезжать! Информация о закрытии трасс в Костанайской области

6 марта с 9-30 в связи с ухудшением погодных условий (сильная метель, нулевая видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автомобильной дороги областного значения Костанайской области:
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1. — а/д Аулиеколь-Жалдама 0-257 км;
2. а/д Караменды-Раздольное-Аралколь 0-163 км (от а/д Аулиеколь-Жалдама до с. Караменды);
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3. а/д Аулиеколь-Диевка-Косагал-Раздольное 0-130 км;
4. а/д Аулиеколь-Москалевка-Максут-Смайловка 0-106 км.