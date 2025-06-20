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Штормовые предупреждения по Казахстану по данным РГП «Казгидромет»:
Основные угрозы по стране:
- грозы, шквалы, град;
- сильная жара (до +35°C);
- порывы ветра до 23–28 м/с;
- в некоторых регионах пыльная буря
Также в большинстве регионов страны ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность.
МЧС рекомендует:
- избегать отдыха вблизи лесов и степей при высокой жаре;
- быть осторожным при грозах: не укрываться под деревьями и не пользоваться электроникой на улице;
- не разжигать костры и не оставлять легковоспламеняющиеся предметы на солнце;
- при ухудшении погоды – по возможности оставаться дома.
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