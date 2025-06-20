Штормовые предупреждения по Казахстану по данным РГП «Казгидромет»:

Основные угрозы по стране:

Также в большинстве регионов страны ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

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