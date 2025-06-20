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«Не выходите из дома». МЧС обратилось к казахстанцам

— Сегодня, 10:33
Изображение для новости: «Не выходите из дома». МЧС обратилось к казахстанцам

Фото взято с сайта ortcom.kz

Штормовые предупреждения по Казахстану по данным РГП «Казгидромет»:

Основные угрозы по стране:

  • грозы, шквалы, град;
  • сильная жара (до +35°C);
  • порывы ветра до 23–28 м/с;
  • в некоторых регионах пыльная буря

Также в большинстве регионов страны ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

МЧС рекомендует:

  • избегать отдыха вблизи лесов и степей при высокой жаре;
  • быть осторожным при грозах: не укрываться под деревьями и не пользоваться электроникой на улице;
  • не разжигать костры и не оставлять легковоспламеняющиеся предметы на солнце;
  • при ухудшении погоды – по возможности оставаться дома.


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