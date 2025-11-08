Комитет по охране прав детей Министерства просвещения призвал пользователей соцсетей воздержаться от публикации материалов с изображениями или данными несовершеннолетних, даже если фото и видео «замазаны». В ведомстве предупреждают: современные алгоритмы позволяют восстановить размытые кадры и установить личность ребёнка, что создаёт риски для его безопасности и приватности, передает informburo.kz

Председатель комитета Насымжан Оспанова подчеркнула, что тиражирование подобных роликов и снимков наносит детям повторную психологическую травму:

«Это не помощь — это повторная травма. Каждый такой материал оставляет цифровой след, который невозможно стереть и который будет преследовать ребёнка, заставляя вновь переживать боль», — отметила она.

В Комитете напомнили, что распространение любой информации, позволяющей идентифицировать несовершеннолетнего, противоречит действующему законодательству РК, в том числе:

Закону «О правах ребёнка», гарантирующему защиту от вредной для здоровья, развития и достоинства информации;

Закону «О масс-медиа», запрещающему публикацию персональных и биометрических данных несовершеннолетних, пострадавших от противоправных действий;

Закону «О персональных данных и их защите», который запрещает сбор и распространение сведений о ребёнке без согласия его законных представителей.

Использование изображения человека без согласия регулируется нормами Гражданского кодекса, а вмешательство в частную жизнь влечёт ответственность по Уголовному кодексу — вплоть до лишения свободы. Ведомство призвало граждан проявлять ответственность и ориентироваться на интересы ребёнка при любых публикациях в сети.

