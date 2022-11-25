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Не выше 400 тенге за десяток поставляем на прилавок — СПК «Тобол»

Фото из открытых источников

В этом году в стабилизационный фонд Костанайской области продуктов питания закупили больше 12 тыс. тонн на 3 млрд тенге. Акцент, по словам чиновников, сделали именно на продукты, по которым в течение года у нас ощущался дефицит — это овощи, сахар и куриное яйцо.

Стабилизационный фонд продуктов питания в Костанайской области существует работает уже не один год. Его главная цель, в случае появления на рынке дефицитного товара, менять ситуацию и цену к лучшему, предоставлять в магазины нужные продукты питания. Сейчас из стабфонда идут интервенции куриного яйца, стоимость десятка в регионе подскочила до 600 тенге. Еженедельно крупным торговым сетям и районным магазинам отпускается из него до 1 млн штук.

«В этом году у нас действующий контракт в «Жас -Канат» — 2006, на поставку 10,5 млн штук яйца С1, на прилавок поставляем не выше 400 тенге, объемы идентичны с прошлым годом. Дело в том, что оно пользуется спросом и задача фонда не обеспечить 100% , а чтобы стабилизировать ситуацию и чтобы такой вид товара на прилавках имелся», — сообщил председатель правления СПК «Тобол» Аслан Жаныспаев.

Цена на хлеб в этом году подскочила, по официальным данным, на 14,5 процентов, поэтому из стабфонад, по словам чиновников, для хлебопекарен отпускается мука первого сорта. При рыночной стоимости 120 тенге за кг — бизнесменам её отдают по 100 тенге, чтобы они продавали хлеб первого сорта по 90 тенге. Из 7 тыс. 200 тонн такой муки осталось почти 2000 тонн. Причем в стабфонде подчеркивают, что в этом году они закупили муки в 4 раза больше, чем в прежние годы. Большим спросом пользуются овощи. СПК Тобол по договорам с хранением закупил 2400 тонн картофеля, моркови, капусты и лука.

«Если сравнивать с прошлыми годами в 2, 5 раза увеличили закуп овощной продукции: и картофеля больше, и моркови и все позиции мы знаем, что потребность есть в весенней период и мы его пополняем, чтобы вовремя реагировать, проводить интервенции», — говорит Аслан Жаныспаев.

Сахара в стабфонде сейчас почти 1000 тонн, но его готовятся закупить еще. Уже есть договоренности с казахстанскими заводами. В магазины он сейчас поступает по 480 тенге за килограмм. Помимо этого торговые интервенции из стабфонда идут по рису, гречке, рожкам, говядине и молоку. Кстати, молочку в стабфонд поставляет ТОО «Олжа-Продукт», до конца года они должны реализовать еще 120 тонн своей продукции. Например, молоко 2,5 процентов по 285 тенге за литр, а 1 кг сливочного масла 72,5% жирности по 3 050 тенге. Надбавка в магазинах на эту продукцию не должна превышать 3 процентов. В общем же, в этом году в стабфонд было приобретено 12 тысяч тонн различной продукции на 3 млрд тенге.

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