В суде района Беимбета Майлина рассмотрено уголовное дело в отношении жителя области М., обвинённого в умышленном уничтожении чужого имущества путём поджога. Суд признал его виновным и назначил наказание — 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в учреждении максимальной безопасности; гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объёме.

По материалам дела, 25 августа 2025 года М., находясь в состоянии алкогольного опьянения на полевом стане крестьянского хозяйства близ села Красносельское, из неприязненных отношений к Л. из-за отказа заключить с ним трудовой договор пастуха поджёг три стога сена общим весом 14 тонн, принадлежащих Л., а также передвижной одноосный вагончик с имуществом Л. и С.

Действиями подсудимого причинён материальный ущерб: Л. — на 932 800 тенге, С. — на 101 000 тенге.

Прокурор, учитывая смягчающие и отягчающие обстоятельства, просил назначить 5 лет лишения свободы, указывая на рецидив. М. ранее был осужден за тяжкое преступление. Потерпевшая Л. просила наказание определить на усмотрение суда и удовлетворить иск полностью. Подсудимый вину и иск признал.

Санкция ст. 202 ч.2 УК предусматривает штраф от 3000 до 7000 МРП, исправительные работы в том же размере, ограничение свободы на 3–7 лет либо лишение свободы на 3–7 лет.

Суд учёл в качестве смягчающего обстоятельства чистосердечное раскаяние, а как отягчающие — рецидив и состояние алкогольного опьянения при совершении преступления.

Итог: М. назначено 4 года 6 месяцев лишения свободы в учреждении максимальной безопасности.

Гражданские иски удовлетворены в полном объёме.

