Конькобежец Александр Кленко, заняв второе место на отборочном чемпионате Казахстана, не сможет поехать на Азиаду в следующем году. Он заявляет, что вместо него в сборную включили другого спортсмена, который показал результат хуже.

Александру Кленко 30 лет, 20 из которых он посвятил конькобежному спорту. За плечами костанайского спортсмена не мало наград и высоких побед. Не раз он становился призером международным соревнований и победителем республиканских чемпионатов. Этот раз тоже не стал исключением. В середине декабря мужчина занял второе место в чемпионате Казахстана по конькобежному спорту. И, следовательно, должен был поехать в следующем году на Азиаду — 2025. Однако, в сборную, рассказывает Александр, он не попал.

«Причиной этого стало то, что главный тренер, якобы не подал заявку.

А вы как-то с ним контактировали, выясняли почему он не подал заявку? — Да, с ним разговаривал, с гостренером разговаривал. Говорят, что якобы все, как это, называется, прием заявок был до 1 декабря. — Они не успели? — Да, сейчас говорят. Как бы они подали их, но отбор у нас был позже. Но, меня не включили в этот список. Но, поменять этот список возможно, просто, никто не хочет этим заниматься», — говорит мастер спорта международного класса по конькобежному спорту Александр Кленко.

Вместо костанайского спортсмена на Азиатские игры отправится столичный конькобежец, который по результатам недавнего чемпионата, говорит Александр, занял лишь 5-е место. Помимо обращения в СМИ, спортсмен писал об этой несправедливой ситуации и на своей странице в инстаграм. В личном посте он также отметил, что на подготовку к чемпионату из местного бюджета ему выделяли финансирование. К слову, в управлении спорта об этом инциденте знают, и вместе с личным тренером они пишут письма в республиканскую федерацию, дабы выяснить, почему так вышло.

«Их позиция, что он не подходит Александр на командную гонку. Хотя опять же, он бегал, показывал более высокие результаты, но вот почему-то акцент сделали такой. Мы проходили все эти инстанции, все обращались, писали письма, но пока, как говорится, Новый год, может быть все на стадии затишья такой. Но, то что от нас зависело, от Костаная, от Костанайской области, все письма были направлены», — объясняет тренер по конькобежному спорту Денис Кузин.

Что тренер, что спортсмен, считают, что место в сборной по праву их. С 7 по 14 февраля в Китае пройдет Азиада-2025. Для костанайца это был бы отличный шанс показать себя в очередной раз с лучшей стороны. Кроме того, Александр отмечает, что время идет, а он, как говорится, не молодеет.

«Каждый спортсмен приходит, он думает то, что это справедливый спорт, как бы есть справедливость. Они тренируются для чего, у них есть цель, но а сейчас много кто посмотрит на это, посмотрит зачем идти в спорт, если нет никакой справедливости. И есть цели, которой хотят добиться, они же идут не просто так, а профессиональный спорт что-то дает, то что есть цель, надо их добиваться, а сейчас они просто ломают это все, и показывают молодежи, что возможно у них произойдет», — заключил Александр Кленко.

Мужчина признался, что немного разочаровался в системе отбора. Но, даже несмотря на это, за свое законное место, он бороться продолжит.

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