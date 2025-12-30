Электронные информационные табло с ограничением скорости на автодорогах Астана – Щучинск и Астана – Темиртау имеют полную юридическую силу и обязательны для исполнения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерство внутренних дел Казахстана в комментарии для Zakon.kz.
Почему водителям приходят штрафы
Поводом для разъяснений стали многочисленные обращения автомобилистов, получивших административные штрафы за превышение скорости. В МВД напомнили, что электронные табло, установленные за пределами населённых пунктов, официально считаются дорожными знаками 3.24 и указывают максимально допустимую скорость движения.
Ограничения зависят от ситуации на дороге
Отмечается, что информация на табло меняется в режиме реального времени. Ограничения скорости вводятся с учётом погодных условий — тумана, гололёда, осадков, а также при проведении дорожных работ или в случае дорожно-транспортных происшествий.
Нарушения скоростного режима фиксируются автоматическими камерами и регистрируются круглосуточно.
Призыв МВД к водителям
В ведомстве подчёркивают, что временные ограничения скорости направлены на повышение безопасности всех участников дорожного движения.
«Электронные табло являются полноценными дорожными знаками. Просим водителей внимательно следить за дорожной обстановкой, учитывать погодные условия и своевременно реагировать на изменения на трассе», — отметила старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова.
