Электронные информационные табло с ограничением скорости на автодорогах Астана – Щучинск и Астана – Темиртау имеют полную юридическую силу и обязательны для исполнения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерство внутренних дел Казахстана в комментарии для Zakon.kz.

Почему водителям приходят штрафы

Поводом для разъяснений стали многочисленные обращения автомобилистов, получивших административные штрафы за превышение скорости. В МВД напомнили, что электронные табло, установленные за пределами населённых пунктов, официально считаются дорожными знаками 3.24 и указывают максимально допустимую скорость движения.

Ограничения зависят от ситуации на дороге

Отмечается, что информация на табло меняется в режиме реального времени. Ограничения скорости вводятся с учётом погодных условий — тумана, гололёда, осадков, а также при проведении дорожных работ или в случае дорожно-транспортных происшествий.

Нарушения скоростного режима фиксируются автоматическими камерами и регистрируются круглосуточно.

Призыв МВД к водителям

В ведомстве подчёркивают, что временные ограничения скорости направлены на повышение безопасности всех участников дорожного движения.

«Электронные табло являются полноценными дорожными знаками. Просим водителей внимательно следить за дорожной обстановкой, учитывать погодные условия и своевременно реагировать на изменения на трассе», — отметила старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова.

