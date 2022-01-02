Не заметила поезд. Пассажирка едва не погибла 1 января

Транспортный полицейский спас астанчанку — пассажирку поезда, которая едва не попала под поезд. Происшествие попало на видео, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

«Для 36-летней жительницы Нур-Султана 1 января 2022 года стал вторым днем рождения. Она едва не погибла под колесами поезда, не подоспей вовремя старший сержант полиции Саят Кадыров. Пассажирка поезда «Пресногорьковка–Павлодар» вышла из вагона, чтобы пройти в ларек, стоявший на железнодорожной платформе. Она по в своей невнимательности не заметила идущий пассажирский поезд №327 по направлению «Караганда-Костанай», — рассказали в ведомстве.

Стоявший рядом старший сержант полиции Саят Кадыров быстро среагировал и предотвратил наезд. Женщина поблагодарила стража порядка за спасение.

В ДП отметили, что ранее Кадыров проходил срочную службу в погранслужбе КНБ. С 2018 года служит полицейским группы патрульной полиции Линейного отдела полиции на станции Курорт-Боровое.

Руководство Департамента полиции на транспорте за проявленные мужество и героизм при спасении человека приняло решение поощрить Саята Кадырова.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.