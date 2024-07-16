Информацию о запрете на досрочное изъятие пенсионных накоплений прокомментировали в ЕНПФ

Продолжается обсуждение предложений группы казахстанских экспертов по повышению финансовой устойчивости и адекватности пенсионной системы. Большое внимание и широкое обсуждение вызвали предложения группы экспертов по повышению устойчивости и адекватности пенсионной системы Казахстана, сообщает пресс-центр АО «ЕНПФ».

В состав экспертов вошли известные экономисты, стоявших у истоков формирования финансового рынка и накопительной пенсионной системы в республике — это Григорий Марченко, Ораз Жандосов, Болат Жамишев, Кадыржан Дамитов, Анвар Сайденов, Елена Бахмутова, с участием Гульфайрус Шайкаковой.

«Предложения разработаны экспертами, опираясь на обширный международный опыт и долгосрочные экономические расчеты, при информационно-аналитической поддержке ЕНПФ. Расчеты проведены с использованием демографических и иных данных, а также всесторонней, откалиброванной актуарной модели ЕНПФ, ранее разработанной совместно с британскими актуариями. При этом стала появляться недостоверная информация и искаженная интерпретация комплексных предложений экспертов, в частности, по вопросам изъятия пенсионных накоплений», — сообщили в пресс-центре АО «ЕНПФ».

Вопросы досрочного использования пенсионных накоплений.

«В отношении вопроса использования части пенсионных накоплений на жилье и лечение, вызвавшего наибольшее обсуждение, предложения экспертов не содержат рекомендаций по установлению какого-либо запрета. В международной практике присутствует возможность частичного использования своих пенсионных накоплений, в первую очередь, на неотложные медицинские цели. При этом такие изъятия не должны носить постоянный характер и приводить к тому, что не решается основная задача — формирование пенсионных накоплений для пенсионного обеспечения в старости», — говорится в сообщении пресс-центра.

В рамках решения ключевой задачи по обеспечению адекватности пенсий, следует разумно ограничить постоянное изъятие накоплений. В настоящее время объем изъятий превысил и продолжает превышать объем пенсионных выплат.

«Досрочные выплаты не должны стать причиной невысоких пенсионных накоплений у казахстанцев и неадекватной пенсии в будущем, не отвечающей социальным стандартам. Эксперты предлагают сохранить право граждан на использование части своих пенсионных накоплений. При этом реализовать такое право может тот, кто обеспечил себя адекватной пожизненной пенсией с размерами выплат не менее определенного социального стандарта, поэтапно повышаемого до международных стандартов пенсионного обеспечения», — говорится в сообщении.

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