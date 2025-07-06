Многие казахстанцы покупают автомобили в России, Армении, Беларуси и Кыргызстане, рассчитывая сэкономить. Но далеко не все знают: некоторые автомобили, ввезенные из этих стран, нельзя поставить на учет в Казахстане. В Министерстве промышленности напомнили, как работают правила, связанные с ввозом, регистрацией и электронными паспортами машин внутри ЕАЭС, передает Tengri Auto.

ЭПТС — это электронный паспорт транспортного средства. Без него невозможно зарегистрировать автомобиль в Казахстане. Чтобы его оформить, автомобиль должен соответствовать техническим требованиям ЕАЭС, а документы на него — быть в полном порядке.

Кто оформлял документ о безопасности конструкции — тот и должен быть декларантом. Сначала нужно получить документ о безопасности конструкции (СБКТС), подтверждающий, что машина соответствует требованиям ЕАЭС. И в этом документе, и в таможенной декларации должно быть указано одно и то же лицо. Если данные не совпадают, оформить ЭПТС не получится.

Повторная проверка не допускается

Если авто уже растаможено и проверено на соответствие в одной стране ЕАЭС, в Казахстане повторно это сделать нельзя. То есть заново оформить СБКТС в Казахстане не выйдет.

Казахстан должен получить все подтверждающие данные

Наши органы проверяют сведения о растаможке и сертификации через международные базы данных. Если информация отсутствует или не имеет официального подтверждения, электронный ПТС не выдаётся.

В некоторых случаях автомобиль может эксплуатироваться только в той стране, где он был ввезён или оформлен. Это относится к транспортным средствам, прошедшим упрощённую проверку, не оснащённым обязательным оборудованием или не соответствующим требованиям технического регламента.

Авто без кнопки экстренного вызова

До начала 2024 года производителям разрешалось выпускать машины без системы экстренного вызова (например, «ЭРА-ГЛОНАСС»). С 2028 года такие авто нельзя будет зарегистрировать за пределами страны, где они были произведены.

Упрощенная проверка — только для внутреннего рынка

Во многих странах ЕАЭС предусмотрены льготы для автомобилей местного ввоза: упрощённые процедуры осмотра, освобождение от отдельных требований. Однако такие автомобили разрешены только для эксплуатации внутри страны и не подлежат регистрации в Казахстане.

До февраля 2024 года действовал упрощённый порядок ввоза автомобилей для личного пользования. Однако такие транспортные средства не подлежат регистрации в других странах ЕАЭС.

Перед покупкой авто за пределами Казахстана обязательно уточните:

есть ли у машины ЭПТС;

указано ли в паспорте, что ее можно использовать в Казахстане;

совпадают ли данные в СБКТС и в таможенной декларации;

не оформлена ли машина по упрощенным правилам, действующим только в другой стране ЕАЭС.

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