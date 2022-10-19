Не ждать, а переходить на новые формы управления домом советуют костанайские председатели ОСИ

Процесс перехода в Костанае идет медленными темпами, сегодня зарегистрировано всего 148 объединений собственников имущества и 28 простых товариществ.

Жильцы дома № 7 в микрорайоне Аэропорт перешли на новую форму управления только две недели назад. Этому дому всего пять лет, но за это время здесь накопилось достаточно проблем.

По словам председателя местного ОСИ, с прошлой обслуживающей организацией были недопонимания. Поэтому, жители дома быстро поддержали переход на ОСИ, провели собрание, выбрали председателя и занялись документационными вопросами. Сейчас работу объединения собственников имущества только начинают налаживать. Проблемным вопросом в доме остается подвал.

«На сегодняшний день уже буквально за две недели, проведены небольшие работы, но они уже есть. И соседи видят, что уже пошел результат. В подъезде начались уборки, стало чисто. Также подвальное помещение и крыша можно сказать в аварийной ситуации. Мы заменили уже несколько труб. Также будем менять прокладку, которая требует ремонта, в первую очередь»,- говорит председатель оси «Аэропорт-7» Айнур Мусабаева.

Айнур Мусабаева советует жителям, которые сейчас сомневаются в переходе, не ждать, действовать. Поскольку проблемы, которые ПКСК годами откладывал в долгий ящик, сейчас на примере их дома сдвинулись с места. Председатель ОСИ рассказала, что ежемесячную оплату с квартир определили — 50 тенге за один квадратный метр. Жильцы единогласно поддержали такую стоимость, но на следующий год они ее смогут поменять.

«На общем собрании мы определили эту сумму. Возможно это не маленький тариф. Но так как дом в плачевном состоянии, мы решили, что остановимся на этой сумме. Возможно, как только дом приведется в порядок, то сумму мы можем уменьшить на следующем собрании. На следующий год мы можем сумму уже уменьшить»,- говорит Айнур Мусабаева.

Как рассказала предсталель ОСИ «Аэропорт-7», они официально зарегистрировали объеденение собственников имущества, но столкнулись с проблемой — ПКСК не передает им документацию, игнорируют и не отвечают на звонки. Но, они намерены отстаивать свои права, и, если понадобится, решать проблему в судебном порядке.

«Когда пкск не отдает документацию, он нарушает закон. Потому, что согласно 48 статье закона о жилищных отношениях. В течении трех дней необходимо передать всю документацию. Мы напрямую воздействовать не можем . Но, можем написать предписание»,- говорит менеджер проектного офиса «Центр поддержки ОСИ и ПТ» Гайша Оразалина.

Гайша Оразалина отмечает, не все понимают, что собственность не заканчивается пределами квартиры, а продолжается в подъезде, на крыше и в подъезде. Поэтому, некоторые люди считают переход на ОСИ или ПТ нецелесообразным. Но, есть конкретные примеры, когда после перехода дома зажили новой жизнью. Сегодня в Костанае зарегистрировано только 146 ОСИ и 28 простых товариществ. Напомним, что существующие КСК и ПКСК нужно реорганизовать до 1-го июля 2023 года.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.