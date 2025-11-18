В этом году на ремонт и обустройство тротуаров в городе было выделено 997 млн тенге. Об этом сказал аким Марат Жундубаев на совещании в акимате, комментируя вопросы, поднятые в СМИ относительно обновления пешеходной инфраструктуры.

По данным городских властей, основные работы проводились на центральных улицах — проспектах Абая, Аль-Фараби и Тәуелсіздік. Все участки были приведены в порядок, и погодные условия позволили выполнить ремонт в полном объёме.

В акимате отметили, что брусчатку меняли не там, где она «просто давно лежит», а исключительно на проблемных участках.

«Город должен обновляться. Мы не можем сидеть на месте и ждать, пока всё полностью не рассыплется. Замена брусчатки проводилась там, где действительно были дефекты», — прокомментировали в ведомстве.

Также подчеркивается, что решение о ремонте принималось не по личному желанию руководства, а на основании заключений специальной комиссии, которая обследовала каждый участок.

«Работы были приняты объективно. Это не так, что аким захотел и указал, где проводить ремонт. Комиссия осмотрела проблемные зоны и определила объёмы», — добавили в акимате.

Отмечается, что город продолжит плановое благоустройство, направленное на улучшение качества городской среды.

