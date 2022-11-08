Не знающим казахского не будут давать гражданство: правительство подготовило законопроект

Правительство Казахстана подготовило новый закон, согласно которому не знающим государственный язык не будут давать гражданство.

Об этом сообщил премьер-министр Алихан Смаилов в своём ответе на депутатский запрос.

«На сегодняшний день подготовлены поправки в Закон «О гражданстве Республики Казахстан», согласно которым незнание государственного языка, основ истории и национального законодательства будут считаться дополнительным основанием для отказа в получении гражданства или его восстановления, а также поправки, нацеленные на предупреждение фактов двойного гражданства», – сказал глава правительства, передает informburo.kz

Алихан Смаилов отметил, что правительство принимает всесторонние меры по предотвращению миграционного кризиса и защите национальных интересов страны.

«В рамках контроля соблюдения требований законодательства Министерство информации и общественного развития на постоянной основе проводит мониторинг СМИ, интернет-ресурсов и социальных сетей с точки зрения выявления и блокировки сепаратистских и разжигающих межнациональную рознь публикаций. По выявленным фактам были отправлены предупредительные письма 231 владельцу интернет-ресурсов и вынесены 11 определений. Более 200 владельцев интернет-ресурсов убрали незаконные материалы самостоятельно», – говорится в ответе премьер-министра на депутатский запрос.

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