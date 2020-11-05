Небольшие осадки. Прогноз погоды на 6 ноября в Костанае и области

6 ноября в Костанайской области ожидаются небольшие осадки, преимущественно дождь, туман и гололед. Ветер юго-западный 9-14 м/с, днем местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, местами +3. Днем +7…+12 градусов, местами +15.

В Костанае утром и днем ожидаются небольшие осадки в виде дождя. Ночью -1…+3. Днем +9…+11 градусов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.