Нечего откладывать: у казахстанцев практически не остается лишних денег

Доход одного казахстанца в квартал составляет 273 тыс. тенге, а расходы – чуть более 261 тыс. тенге, передает LS.

Согласно данным за I квартал 2023 года, большая часть доходов населения поступала от трудовой деятельности – 203,8 тыс. тенге. Такие сведения опубликовало Бюро нацстатистики.

Также казахстанцы получали пенсии, пособия, материальную помощь и т.д.

В региональном разрезе самые высокие доходы у жителей Астаны – 394,2 тыс. тенге. Далее следуют Алматы – 361,9 тыс. тенге, Карагандинская – 353,6 тыс. тенге и Восточно-Казахстанская области – 340,3 тыс. тенге.

Больше всего расходов у казахстанцев связано с тратами на еду – 133,9 тыс. тенге. На непродовольственные товары у одного казахстанца уходило 58,6 тыс. тенге, на услуги – 47,8 тыс. тенге, на погашение кредита и долга – 15,5 тыс. тенге.

Если рассматривать ситуацию в разрезе регионов, то наибольший объем расходов – у жителей Алматы: в квартал один горожанин потратил 369,5 тыс. тенге. В Астане – 340,3 тыс. тенге, в области Ұлытау – 316,6 тыс. тенге, в Восточно-Казахстанской – 316 тыс. тенге и в Карагандинской областях – 306,4 тыс. тенге.

Меньше всего денег потратили в Туркестанской – 191,5 тыс. тенге, Кызылординской – 204,4 тыс. тенге и Атырауской областях – 214,4 тыс.

Более подробную информацию о том, на что тратили казахстанцы в январе-марте 2023 года, можно узнать в инфографике.

Справка

Данные основаны на выборочном обследовании более 11,9 тыс. домохозяйств, проведенном в Бюро национальной статистики.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.