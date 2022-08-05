Нечем будет кормить детей. Владельцы частных детских садов Костаная обратились в палату предпринимателей

Костанайские предприниматели просят увеличить подушевое финансирование в частных детских садах. Эту проблему они обсуждают с ноября прошлого года.

В Палате предпринимателей Костанайской области собрались владельцы частных детских садов и представители минпросвещения. Как отметили организаторы, их собрали за столом переговоров специально, чтобы найти решение проблемы. В ноябре прошлого года бизнесмены обратились в управление образования с просьбой увеличить подушевое финансирование в частных детских садах. Суммы, которую государство сейчас платит за детей, утверждают бизнесмены, не хватает.

«Все вы знаете, что финансовый центр выделяет средства по методике, остальное выплачивает областной бюджет. Омбудсмен встречался с акимом области и договорились, что разницу нам доплатят. Письмо есть от 3 марта»,- говорит директор частного детского сада Елена Венгерская.

Но денег, как продолжает Елена Венгерская, нет. Сейчас, по словам владельцев частных детских садов, вопрос встал особо остро. Цены на продукты и коммунальные услуги растут, зарплаты воспитателей тоже, и выделенных средств частным детским садам катастрофически не хватает. В управлении образования Костанайской области пояснили, что поручений об увеличении сумм нет и в этом году это не планируется. Все надежды на новшества от Минобразования, которые сейчас разрабатываются.

«Сейчас нами ведется работа по повышению норматива. Затраты вкладываются, 23 процента на повышение зарплат медикам, еще один компонент рассматривается, мы понимаем проблему и никто не обвиняет частные организации. Все мы понимаем, что на содержание дошкольных организаций денег сейчас не хватает», — говорит представитель АО «Финансовый центр» Балжан Альбиева.

По словам представителя АО «Финансовый центр» Балжан Альбиевой, методика расчета подушевого финансирования несовершенна, так как в ней нет доплаты за категорию воспитателям, не включены расходы на повышение зарплаты других работников. Чтобы внести эти новшества, минпросвещения решило включить дополнительный амортизационный компонент в пределах 11 МРП на 1 ребенка в год, однако, когда этот процесс будет запущен в дело, не известно.

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