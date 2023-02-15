Нечем платить за коммуналку. Пострадавшие от лесного пожара в Костанайской области

Погорельцы сомневаются в справедливости распределения средств из благотворительного фонда, куда люди отправляли деньги на помощь пострадавшим.

Пострадавшие от лесного пожара в Костанайской области просят помощи. Новосёлы остались без средств к существованию. Сельчане надеются на фонд, куда собирали деньги неравнодушные казахстанцы. С какими проблемами столкнулись погорельцы, и почему некоторым людям так и не возместили ущерб? Об этом рассказывается в сюжете «31 канала»

Погорельцы, получившие новые дома в Аулиеколе, теперь не знают, чем платить за коммунальные услуги и на что теперь жить. Обставить дома на полученные средства полностью не получилось, как и возвести надворные постройки. Живут поэтому ещё и без личного подворья, передает informburo.kz

Бывшие аманкарагайцы просят помочь им финансово из фонда, куда неравнодушные собирали ранее средства, чтобы продержаться до лета. С такой проблемой столкнулись около 30 семей, в основном неполные и многодетные.

«У нас большая просьба, чтобы нам выделили какую-то сумму, нам надо жить», – сказала жительница села Аулиеколь Наталья Келлер.

Из фонда и других благотворительных организаций люди получили по пять миллионов тенге, обставили немного дома. А вот на что жить дальше, пока не знают.

Тем, у кого было ИП, возместили ущерб, другим же ничем помочь не смогли.

На базарчике, где раньше работали многие аманкарагайцы, сейчас мало продавцов, так как товар тех сельчан, кто жил на окраине, уничтожил огонь. А аманкарагайцы жили в основном за счёт леса.

Новосёлы очень благодарны казахстанцам за финансовую помощь и за дома, но не поймут, почему средства, собранные в фонд, распределяют на то, что и так обязано обеспечить государство: саженцы, технику и спортплощадки. А когда погорельцы попросили о помощи, от них отвернулись.

«После того, как будет проведена правовая оценка, по каждому гражданину проверят реквизиты, акты о пожаре проверят, и затем планируется произвести выплаты порядка одного миллиона тенге каждому гражданину, который пострадал», – пообещал замакима Аулиекольского района Асет Бекеш.

В фонде «Қайырымдылық KZ» сообщили, что распределение средств проверили аудиторы. Было собраны 1 млрд 276 млн тенге от спонсоров и 7 млн с депозитного счёта банка. На нужды погорельцев было выделено 232 млн тенге.

«Свободными осталось 280 млн тенге. И сегодня (14 февраля. – Ред.) с Аулиекольского района поступило ходатайство на 179 человек. Будем рассматривать», – сообщил председатель фонда Батырбек Ахметов.

Большую часть средств, говорят в фонде, отправили на озеленение. Также деньги были направлены на строительство детских площадок, технику, горючее, на проектирование детского лагеря и питомника. Были в фонде деньги от фанатов Димаша Кудайбергена из Испании, на них приобрели музыкальные инструменты в школу.