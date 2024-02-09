Нечищенные улицы, тротуары и проезды во дворы. В Костанае продолжается снежный коллапс

Снежная тема — одна из злободневных в эти дни. На некоторых улицах техники будто и не было вовсе. В отделе ЖКХ отмечают, что сейчас все подрядные организации, а их в городе 4, работают круглосуточно.

При этом, в первую очередь снег убирают на магистральных улицах, где ходит общественный транспорт, после чего идет очистка снега на тротуарах, возле школ, детских садов, больниц, то есть социально-значимых объектов.

«Поймите, снег обильный пошел и люди ждут, что мы сразу должны все убрать. Но, за ночь сделать это нереально. Вот два дня, и подрядные организации справятся с тем, чтобы смести, то есть открыть везде проезд. Это и первой категории улицы, и второй, где больницы, школы и другие госучреждения. Для этого нам необходимо хотя-бы 1-2 дня», — объясняет главный специалист отдела ЖКХ Костаная Арман Каиржанов.

А вот так выглядит сегодня большая часть костанайских дворов. Проехать в них на легковой машине не просто. В ЖКХ напоминают, что в этом вопросе главное — разграничивать зоны ответственности — кто и за что отвечает. В эти дни социальные сети заполонили посты с жалобами горожан на нечищеные дворы. И вот здесь зона ответственности ПКСК или ОСИ, в общем, тех организаций, к которым относятся дома.

«Подрядные организации у нас получается от улицы до фасадной части, грубо говоря до тротуара подъезды и проезды должны прочищать подрядные организации. Данное задание уже дали в письменной форме. Эта работа будет производиться, сейчас только нам нужно немного времени, чтобы промести загрейдеровать дороги, чтобы не было шишек и коллейностей и от снежного вала», — говорит специалист.

Арман Каиржанов отмечает, что если у жителей есть жалобы на неочищенные дворы, то необходимо этот вопрос решать только с обслуживающей организацией дома. Это прямая обязанность кооперативов.

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