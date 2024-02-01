Недалеко до трагедии. Лошади и кучи снега на дороге мешают жителям посёлка в Костанайской области

В подтверждение своих слов люди прислали в редакцию «Алау» видео.

Как заявляют жители, дорога, которая ведет из населенного пункта Майколь, не отчищена от снега, из-за чего по ней сложно ехать.

«На трассе местами лежат сугробы, а где-то дорожное полотно покрыто льдом. Из-за этого на дороге, как сообщают сельчане, в течение января произошло три ДТП, в которых были повреждены автомобили. Последнее случилось 31 января. В нем, утверждают люди, пострадал мужчина», — сообщают люди.

Ещё одна проблема на этой же дороге, это лошади, с которыми машины тоже могут столкнуться. Табуны без присмотра выходят на проезжую часть, практически занимая одну полосу, и без того узкой трассы. По словам авторов обращения, аким поселка игнорирует их сообщения, что и вынудило их обратиться в телекомпанию Алау.

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