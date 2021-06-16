В центре Костаная убита женщина

Сегодня в 19.00 сотрудниками полиции задержан 37-летний житель города Костаная, который подозревается в убийстве женщины. Об этом сообщает пресс-служба ДП области.

Личность женщины в настоящее время устанавливается.

Преступление было совершено по улице Баймагамбетова. В настоящее время начато досудебное расследование, предусмотренное статьёй 99 УК РК » Убийство». Мотивы преступления выясняются

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