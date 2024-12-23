План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» в Костанае с отключением потребителей частного сектора и спальных районов на 23 декабря.

23 декабря 10:00 до 18:00 — ТОО «Саябак – 2018» по ул. Победы 68, административное здание по ул. Победы 70

23 и 24 декабря 10:00 до 18:00 — частный сектор: ул. Красносельская 1 -39,39а, 9а, ул. Левобережная 1- 23, 15/1-15/5, 9/5, ул. Мичурина 1-32,32/1, ул. Свободы 1- 48.

25 декабря 10:00 до 18:00 — КГУ им. Байтурсынова, кафе «Трактир», «Додо –пицца», «Аят», «Достык», «Кофе-сити», «Кинза», магазин «Мир меда», «Цветы», «Шарм», мфо «Алмаз».

Спальный сектор: ул. Баймагамбетова 162, пр. Аль-Фараби 85, ул. Байтурсынова 49.

26 декабря 10:00 до 18:00 — ресторан «Гранд-Вояж», магазин «Буренка», «Ласточка», «Пивасик», ТОО «Анай», ИП Шапран, ИП Пономарев, парикмахерская «Мир причесок», «Амазонка».

Спальный сектор: ул. Орджоникидзе 15,44,46,50,52,ул. Введенская 47, ул. Урожайная 31, 33,33/1, 35, пр. Кобланды Батыра 4б,8б,8а,2б.

Частный сектор: ул. Введенская 1а,1б.1-39, ул. Молодежная 1-33, ул. Орджоникидзе 2-42.

25, 26, 27 декабря 10:00 до 18:00 — частный сектор: ул. ул. Шипина 154/1-154/12, 156/1-156/12, ул. Валиханова 77-102, ул. Летунова 147-224, 181/1-181/32, 183/2-183/14. ул. Шаяхметова 144-170.

Спальный сектор: ул. Бородина 170-176

27 и 28 декабря 10:00 до 18:00 — Спальный сектор: ул. мкр. Аэропорт 6,7, 8,9,10, ул. Уральская 45,45а, ул. Герасимова 1/1.

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