План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» в Костанае с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

31 марта 2025 года с 09:00 до 17:00 — частный сектор: переулок Киевский в границах д. 1-11/2, по ул. Гастелло в границах д. 1/1-5.

31 марта 2025 года с 10:00 до 19:00 — КГУ РУМЦ «Костанай дарын» по ул. Гашека 1, Мини-центр «Родничок» по ул. Гашека 1а. Спальный сектор: по ул. Гашека 1а, по ул. Гашека 1б, по ул. Гашека 1/1.

1-2 апреля 2025 года с 09:00 до 17:00 — магазин «F-lain» по ул. Дулатова 184/1. Частный сектор: по ул. Баймагамбетова в границах д. 220-238, по ул. Рабочая в границах д. 79-99 (не четная), 84/1-112, по ул. Байтурсынова в границах д. 167-179, 178-182, 181-205, по ул. Дулатова в границах д. 162, 181-213 (не четная), по ул. Шипина в границах 78-87.

1 апреля 2025 года с 09:00 до 20:00 — аптека по ул. Валиханова 95, магазин по ул. Бородина 174, ломбард по ул. Бородина 170, магазин «Пивнов» по ул. Бородина 174, WB по ул. Бородина 170,

Частный сектор: ул. Шипина в границах д. 156/1-156/12,154/1-154/6, 154/12, ул. Летунова 147-224, проезд Летунова 181/1-181/32, 183/2-183/14, ул. Валиханова 77-91, 84-102, ул. Шаяхметова 144-170, 170а, ул. Бородина 104.

Спальный сектор: ул. Бородина 170,172,174, 176.

Светофор: ул. Бородина – ул. Валиханова

2 и 3 апреля 2025 года с 10:00 до 19:00 — аптека по ул. Алтынсарина 17, магазин «Бек» по ул. Алтынсарина 31, салон «Гламур» по ул. Алтынсарина 55, кафе-бар по ул. Беды 63, Баня по ул. Наримановская 119, магазин Аргали по ул. Алтынсарина 59, Церковь по ул. Баймагамбетова 130, Алтынсарина 81, Офис ул. Беды 27, магазин по ул. Кооперативная 42, магазин Алтынсарина 79а, Мастерская по ул. Фролова 6

Частный сектор: по ул. Алтынсарина в границах д.13-31, 35-51, 59-91, 59/1-59/14, по ул. Беды в границах д. 4-24, 30-68, 72-94, по ул. Наримановская в границах д. 84-90, 85-99, 98-106, 101-111, 110-120, 120а, 117-123, по ул. Кооперативная в границах д. 1-11, 11/1-11/14, 12-36, 36/1-36/12, 39, 40, 40а, 42-59, по ул. Фролова в границах д. 74-76, 88-100, 97-107, 102-134, 111-117, по ул. Баймагамбетова в границах д. 104-118, 124-142, 134/1-134/12, по ул. 5 Декабря в границах д. 3-46, 49-63, по ул. Островского в границах д. 16-26.

Светофор: ул. Алтынсарина – ул. Беды

пр. Абая – ул. Беды

2 апреля 2025 года с 09:00 до 19:00 — Костанайвзрывпром по ул. Киевской, ИП Мущинский по ул. Киевская 44/8, Магазин по ул.Гастелло 1, Стеклоцентр по ул. Киевская 21,

Частный сектор: ул.Гастелло 1/1-1/2, 2/1-2/2, 3/1-3/2, 4/1-4/2, 5, переулок Киевский 1 -11. 11/2

3 апреля 2025 года с 09:00 до 17:00 — магазин «Зоосфера» по ул. Алтынсарина 189, магазин «Перестройка» по ул. Назарбаева 76, ИП Ещенко-арис по ул. Дулатова 160

Частный сектор: по ул. Алтынсарина в границах д. 155а, 155-189, по ул. Рабочая в границах д. 71-73, 164

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