В Казахстане для учащихся первых классов предусмотрена дополнительная неделя каникул — с 9 по 15 февраля включительно.
Самая продолжительная, третья четверть началась в школах 8 января и продлится 10 учебных недель. При этом для первоклассников в расписании традиционно предусмотрен дополнительный период отдыха.
Следующие каникулы уже для всех школьников страны пройдут весной — с 19 по 29 марта включительно .
Четвёртая четверть будет самой короткой: она продлится восемь учебных недель и завершится 25 мая.
