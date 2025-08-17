План работ горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» в Костанае с отключение потребителей частного сектора и спальных районов с 18 августа.

С 18 по 23 августа с 10:00 до 18:00 — частный сектор: ул. Хакимжановой 19-23, 64-88, 64/1-64/21, ул. Кооперативная 66-86, 78/1-78/9, 86/2-86/8, 68/1-68/6, ул. Комарова 12-46, 19/1-19/20, 40/1-40/11, ул. 5 Декабря 72-90, 82/2-82/12, 64/12-64/18,62/1-62/10.

18 августа с 10:00 до 13:00 — ИП Мизанбаева, магазин «Аладдин», ТОО «Контакт центр», БанкХоумКредит по ул. Каирбекова 75/1. Спальный сектор: пр. Аль-Фараби 32,36а

С 18 по 22 августа с 10:00 до 18:00 — магазин «Аргали», салон красоты «Гламур». Частный сектор: ул. Наримановская 84-120, ул. Кооперативная 1-39, 11/1-11/14, ул. Баймагамбетова 124-148, 134/1-134/12, 148/2-148/12, ул. Фролова 74-134, ул. 5 Декабря 3-27, ул. Алтынсарина 59-93, 59/1-59/14, ул. Островского 16-26.

ж/м п. Амангельды с 18 по 23 августа с 10:00 до 18:00 — детский сад «Радуга» по ул. Абая 11/11. Частный сектор: ул. Северная 1-23, ул. Школьная 1-27, ул. Абая 1-11/11, 2/1, 32/1, ул. Энергетиков 11-32.

18 августа с 10:00 до 18:00 — магазин «Солнечный» по ул. Каирбекова 379.

19 августа с 09:00 до 18:00 — школа № 4, магазин «Ахчин Г», спальный сектор: ул. Кубеева 4,6,8,10,12, ул. Киевская 7,11, ул. Каирбекова 353/3, пр. Кобланды Батыра 22,24а.

19 августа с 09:00 до 14:00 — рынок «Беркут» по пр. Аль-Фараби 111

21 августа с 09:00 до 18:00 —ТОО «Виитор», ИП Елемисов, ИП Абаев, ТОО «Содружество», ТОО «Торгсервис КЗ», ТОО «Фермер ЛТД». Спальный сектор: ул. Карбышева 47.

22 августа с 09:00 до 18:00 — детский сад «Маленькая страна», АЗС «Эталон № 5», ИП Рента, магазин «Перекресток», «Запчасти», «Алия», «Росток», гостиница «Достык», салон красоты «Сливки». Спальный сектор: 6 мкр -д. 1,2,3а. Светофор: ул. Арыстанбекова – ул. Волынова. Частный сектор: 6 мкр. д. 19-108.

