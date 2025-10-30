Депутат Мажилиса Нурлан Ауесбаев направил запрос министру здравоохранения Акмарал Альназаровой, заявив о снижении доступности и качества медпомощи в системе ОСМС на фоне роста расходов населения. По его данным, за три года стоимость медицинских услуг увеличилась в 2,8 раза, тогда как доступность и качество, по оценке депутата, упали почти на 47%, передает informburo.kz

Ауесбаев утверждает, что недовольство пациентов связано прежде всего с «искусственным ограничением» объёма услуг, входящих в пакет ОСМС — консультаций врачей, лабораторных и диагностических исследований. Он приводит примеры длительных ожиданий на ПЦР, ИФА, КТ и МРТ — неделями и месяцами, несмотря на то, что результаты некоторых из этих обследований действуют не более 10 дней. При просрочке, отметил депутат, медорганизации рискуют санкциями со стороны Фонда социального медстрахования, что вызывает вопросы к справедливости действующих правил.

По словам парламентария, встречаются ситуации, когда учреждения, имея возможность принять пациента, «тянут с записью», вынуждая людей обращаться в частные клиники или проходить через избыточные бюрократические процедуры. В обращениях граждан, на которые ссылается Ауесбаев, говорится и о проблемах записи к специалистам при формально свободных окнах в расписании.

Депутат предупреждает: систематическое ограничение консультационно-диагностических услуг подрывает качество медпомощи и может приводить к поздней диагностике тяжёлых и инфекционных заболеваний, что создаёт прямые риски для жизни и снижает доверие к ОСМС.

В своём запросе Ауесбаев предложил:

перейти к принципу «оказанная услуга — оплаченная услуга»;

обеспечить своевременное финансирование и погашение задолженностей перед медорганизациями;

усилить цифровизацию и интеграцию медицинских информационных систем;

разрешать перевод пациента в другую клинику, если назначенная не оказывает услугу в течение 10 дней;

предоставить возможность лечиться в частных организациях с последующим возмещением расходов из ФСМС, если услугу невозможно получить в государственной больнице.

Казахстанцы меняют национальность В Казахстане за январь–сентябрь 2025 года 2 272 гражданина оформили документы в связи со сменой...

Жильё на пенсионные выплаты: Минпром против пятилетнего запрета перепродажи Министерство промышленности и строительства Казахстана не поддержало инициативу «Отбасы банка» об ограничении перепродажи жилья, приобретённого...