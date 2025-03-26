В текущем году принят новый стандарт питания в организациях образования, который вводится в действие с 1 сентября 2025 года. Об этом сообщает Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Учтены современные международные требования к здоровому питанию Основным преимуществом стандарта питания является уменьшение потребления соли, сахара и жиров, увеличение потребления овощей и фруктов, а также исключение из меню ненатуральных продуктов питания. Сахаросодержащие напитки, соки заменены на негазированную воду, молоко, кисломолочные напитки, фруктовые чаи, компоты, фруктово-ягодные напитки с низким содержанием сахара с термической обработкой.

«Кроме того, впервые внедрено понятие «Индекс несъедаемости» или тарелочные отходы. Индекс представляет собой соотношение количества пищевых остатков, оставшихся на тарелках после приема пищи, к общему объему реализованных блюд. Таким образом, внедрение стандарта питания станет основой для улучшения качества питания в организациях образования и повышения здоровья детей. В настоящее время разрабатывается план подготовки и внедрения Стандарта в организациях образования до начала нового учебного года», — говорится в сообщении комитета.

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