Окна, открытые для проветривания, становятся опасными для детей. Они стремятся исследовать окружающий мир, но в силу возраста не чувствуют опасности. Как сообщил на специально организованном брифинге представитель ДЧС региона, уже в этом году один маленький житель Костанайской области выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже.

В итоге 3-летний рудничанин попал в реанимацию с ушибом грудной клетки. Обычная москитная сетка, как отмечают представители ДЧС, может создать у ребёнка иллюзию опоры, но она не выдерживает его веса, и малыш может выпасть с высоты вместе с ней, как чаще всего и происходит.

«В прошлом году по области было 17 случаев. Чтобы предотвратить подобное, необходимо применять простые, но эффективные меры. Это специальные блокираторы, ограничители открывания, защитные экраны и решётки на окнах. Все эти устройства помогают снизить риск выпадения. Важно убрать всю мебель от подоконников, так как малыши часто используют ее в качестве опоры», — говорит официальный представитель ДЧС Костанайской области Аязбек Ыскаков.



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«В 2024 году по Костанаю шесть фактов было. Мы всех родителей привлекли по статье 127 административного Кодекса за неисполнение своих обязанностей по воспитанию и обеспечению безопасности своих детей. И мы их поставили на профучет», — озвучил данные инспектор ювенальной полиции УП Костаная Айдос Атантаев.



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Помимо профилактики сотрудники ДЧС намерены продолжить бесплатную установку оконных блокираторов. В прошлом году в Костанае оконные блокираторы были установлены в 20 квартирах многодетных семей. Устанавливались приспособления и в других населенных пунктах региона

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