Недоплату налогов на миллионы тенге выявили в РК

— Сегодня, 13:40
В Казахстане выявлена массовая недоплата налогов частными судебными исполнителями. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре в ответ на запрос LS.

Прокуратура провела анализ доходов частных судебных исполнителей за 2023 год и сравнила их с данными, указанными в декларациях по индивидуальному подоходному налогу. Проверка показала расхождения: по предварительным данным, 587 частных судебных исполнителей во всех регионах страны недоплатили в бюджет около 716 млн тенге.

В Генпрокуратуре сообщили, что в адрес министерств финансов и юстиции внесены представления об устранении нарушений. Этим ведомствам поручено выработать законодательные и цифровые меры, а также внедрить более эффективный механизм контроля за исполнением налоговых обязательств.

Часть специалистов уже добровольно скорректировала свои налоговые выплаты: 291 частный судебный исполнитель доплатил ИПН на сумму 324,3 млн тенге. В отношении 122 исполнителей применены дисциплинарные взыскания. В отношении остальных работа по взысканию налоговой задолженности продолжается.

В надзорном органе уточнили, что окончательный объём полученных доходов и подлежащих уплате налогов будет установлен в ходе мероприятий налогового контроля.



