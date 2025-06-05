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«Недопустимо, но это долг гражданина». Замминистра обороны об «отлове» казахстанских призывников на улицах

— Сегодня, 13:36
Изображение для новости: «Недопустимо, но это долг гражданина». Замминистра обороны об «отлове» казахстанских призывников на улицах

pixabay.com

Граждане могут обратиться в суд, если считают, что их права были нарушены.

Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Султан Камалетдинов высказался о случаях, когда казахстанских призывников «ловят» на улицах, сообщает informburo.kz

Журналисты отметили, что военные продолжают насильно забирать молодых людей прямо с улиц. Они поинтересовались у начальника Генштаба, законно ли это.

«К сожалению, такие факты имеют место. Это недопустимо. Но при этом хочу отметить, что президент определил закон и порядок. В 36 статье Конституции РК нет добровольного, там есть обязанность гражданина и его долг. Вот он обязан выполнять. Если он не выполняет, то закон должен действовать и на этого гражданина», – ответил Султан Камалетдинов.

За время исполнения Камалетдиновым своих полномочий никого за охоту на призывников не наказывали, отметил он. При этом граждане могут обратиться в суд, если считают, что их права нарушили.



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