В целях соблюдения налогового законодательства и защиты экономических интересов государства прокуратурой области на постоянной основе проводится анализ состояния законности в сфере налогообложения.
По итогам 2025 года в результате принятых мер прокурорского реагирования в бюджет поступило 616 миллионов тенге.
В частности, в ходе проверки установлено, что одним из налогоплательщиков в декларациях были отражены недостоверные сведения, что привело к непоступлению в бюджет налоговых платежей на сумму 267,9 миллиона тенге.
По выявленному нарушению прокуратурой внесён акт надзора в уполномоченный орган. По итогам его рассмотрения указанная сумма была полностью уплачена в бюджет.
В надзорном органе подчеркнули, что работа по обеспечению законности в сфере налогообложения будет продолжена.
