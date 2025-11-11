USD 525.28 EUR 607.85 RUB 6.47

Недовольные костанайцы и корректировка генплана тормозят застройку — отдел архитектуры

— Сегодня, 13:58
Изображение для новости: Недовольные костанайцы и корректировка генплана тормозят застройку — отдел архитектуры

alau.kz

Руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Гулсара Курмангалиева заявила, что сроки подготовки проектов детальной планировки увеличились на фоне ужесточения норм по строительству и прохождения разрешительных процедур.

«С учётом ужесточения норм действующего законодательства касательно строительства объектов в соответствии с ПДП затягиваются сроки их разработки при прохождении всех разрешительных процедур. Дополнительным сдерживающим фактором выступает отсутствие утверждённых ПДП, необходимых для освоения территорий, а также сложности, возникающие при разработке новых проектов», — отметила она.

По словам Курмангалиевой, отдел архитектуры как заказчик по разработке ПДП сталкивается с необходимостью корректировки генплана, а негативная реакция жителей соседних участков нередко приводит к переносу сроков и снижению эффективности проектов.

«Своевременная разработка и утверждение ПДП в соответствии с требованиями генплана — необходимое условие для дальнейшего развития городской застройки и реализации планов по вводу жилья и социальных объектов», — подчеркнула руководитель ведомства.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.