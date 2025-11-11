Руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Гулсара Курмангалиева заявила, что сроки подготовки проектов детальной планировки увеличились на фоне ужесточения норм по строительству и прохождения разрешительных процедур.
«С учётом ужесточения норм действующего законодательства касательно строительства объектов в соответствии с ПДП затягиваются сроки их разработки при прохождении всех разрешительных процедур. Дополнительным сдерживающим фактором выступает отсутствие утверждённых ПДП, необходимых для освоения территорий, а также сложности, возникающие при разработке новых проектов», — отметила она.
По словам Курмангалиевой, отдел архитектуры как заказчик по разработке ПДП сталкивается с необходимостью корректировки генплана, а негативная реакция жителей соседних участков нередко приводит к переносу сроков и снижению эффективности проектов.
«Своевременная разработка и утверждение ПДП в соответствии с требованиями генплана — необходимое условие для дальнейшего развития городской застройки и реализации планов по вводу жилья и социальных объектов», — подчеркнула руководитель ведомства.
