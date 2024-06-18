Негативный отзыв об услуге может привести к судебным тяжбам, предупредили казахстанцев

Казахстанцам рекомендуют оставлять негативные отзывы об услугах и жалобы о нанесённом вреде здоровью только после решения суда. Об этом сообщила юрист городского центра по защите прав потребителей «Фемида» Лера Абдулхаирова.

Корреспондент Informburo.kz на брифинге задал вопрос от одной из читательниц, которая, по её словам, получила ожог лица после косметологической процедуры. Но когда она оставила свой отзыв в 2ГИС, салон пригрозил подать иск о защите чести и достоинства. Она хотела узнать, имеют ли потребители право оставлять такие отзывы.

«Прежде чем оставлять комментарии, отзывы в интернете, действительно нужно пройти судебно-врачебную экспертизу. И только после решения суда, когда сам факт, что этот ожог нанесён именно косметологическим центром, будет доказан – можно оставлять комментарии. Тот, кто оказывает услуги, может подать в суд, чтобы защитить свою деловую репутацию, честь и достоинство», – уточнила Абдулхаирова.

Поэтому потребитель имеет право оставлять негативные отзывы о причинении его здоровью вреда только после официального подтверждения от суда. В ином случае – компании имеют основания обратиться в суд.

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