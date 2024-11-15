Нехватка врачей и перебои с лекарствами: жалобы пациентов в Костанае

В поликлинике №2 Костаная прошла встреча пациентов с руководством медучреждения. Обсудить накопившиеся вопросы пришли десятки жителей — у каждого своя проблема.

Одной из главных тем стало отсутствие бесплатных препаратов. По словам пациентов, некоторые жизненно важные лекарства приходится покупать самостоятельно.

Так, жители жалуются на перебои с такими препаратами, как «Джардинс» — по их словам, в этом году его не выдавали ни разу.

В поликлинике поясняют: ситуация зависит не от самого учреждения.

Как отметила заведующая терапевтическим отделением №1 Виктория Осипова, поставки идут централизованно, и медики выдают препараты по мере их поступления. При этом она подтвердила, что по наиболее востребованным лекарствам, включая «Джардинс» и «Форсига», действительно бывают перебои.

Нехватка специалистов: пациенты ждут врачей

Не обошлось и без кадровых вопросов. Некоторые пациенты сообщили об отсутствии узких специалистов — в частности, гинеколога и маммолога. По их словам, попасть на приём сложно, а записи приходится ждать неделями.

Директор поликлиники Наурызбай Амангельды заверил, что ситуация уже решается. В ближайшее время в учреждении возобновит приём гинеколог, а в перспективе пациентов будут обслуживать сразу три акушера-гинеколога.

Планы развития: новое оборудование и специалисты

Несмотря на озвученные проблемы, часть посетителей пришла с благодарностью, отметив доброжелательность персонала.

Руководство поликлиники также представило планы по развитию. Уже на следующей неделе начнёт приём специалист по УЗИ сердца — как для детей, так и для взрослых. Кроме того, в учреждении планируют заменить флюорограф на новый аппарат.

По словам директора, модернизация будет проводиться с учётом пожеланий пациентов, а руководство открыто для диалога.

Встречи станут регулярными

В поликлинике подчеркнули, что подобные встречи с прикреплённым населением будут проходить на постоянной основе. Уже известно, что в апреле и мае их планируют проводить по пятницам — для оперативной обратной связи и решения проблем пациентов.