Неисправность подвески. Автомобиль вылетел через ограждение на встречную полосу в Костанайской области

ДТП произошло в Лисаковске утром 12 октября. Очевидцы, проезжавшие рано утром по лисаковской улице Мәнгілік ел, действительно могли подумать, что к последствиям, запечатленным на видео, могли привести действия лихача. Видео рассылают пользователи Whatsapp.

На это указывали и снесенное ограждение, и следы колес, тянущиеся с одной полосы на разделительный газон, и далее на встречную полосу, и автомобиль, который почти выехал с дороги на тротуар. Однако, как пояснили в ответ на наш запрос полицейские, в действительности 24-летний водитель не пытался нарушить правила.

«После кольцевого движения из-за технической неисправности подвески автомобиля, водитель допустил наезд на металлическое ограждение. По данному факту возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 610 КОАП РК. По результатам медицинского свидетельствования, водитель был трезвым», — сообщила пресс-секретарь ДП Костанайской области Карина Базарбаева.

Решение по делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем повреждение имущества, примет административный суд. Вопрос возмещения материального ущерба акимату города, будет разрешен в гражданско-правовом порядке. В результате этого ДТП, по данным полиции, никто не пострадал.

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