5 декабря состоялось заседание постоянных комиссий Костанайского городского Маслихата.

Одним из ключевых вопросов стало обсуждение повышения тарифа на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов в Костанае. Независимая экспертная организация следуя методике расчета тарифа для населения обосновала необходимость повышения тем, что действующий тариф, рассчитанный в 2019 году и утвержденный в 2022 году, уже не соответствует текущим экономическим условиям.

Согласно отчета аналитиков привлеченной организации, основными причинами необходимости пересмотра тарифа являются рост стоимости запчастей для специализированной техники, нехватка квалифицированных кадров, увеличение налоговых отчислений и платы за эмиссии. Отметим, что львиная доля средств повышенного тарифа пойдет на увеличение заработной платы работников и улучшение материально-технической базы данной отрасли.

Рост тарифа составил 53,28% и был одобрен большинством депутатов.

На 2025 год акиматом города запланированы поэтапные работы по благоустройству контейнерных площадок, включая асфальтирование подъездных путей, с целью приведения их в соответствие нормам экологического законодательства. Одновременно будет осуществляться оформление земельных участков под контейнерными площадками.

Реализация этих мероприятий создаст благоприятные условия для проведения конкурса на оказание услуг по сбору, транспортировке, сортировке и захоронению ТБО для населения в соответствие с п.4 ст 367 Экологического кодекса. Это, в свою очередь, обеспечит появление новых предприятий на рынке ТБО, создаст условия для здоровой конкуренции и повышения качества предоставляемых услуг.

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